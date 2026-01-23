通貨別短期トレンド一覧 1.NZドル＜↑↑↑＞ 2.豪ドル＜↑↑＞ 3.カナダドル＜↑＞ 4.スイスフラン＜↑＞ 5.ユーロ＜↑＞ 6.ポンド＜↓＞ 7.ドル＜↓＞ 8.円＜↓＞ 1月23日8時2分時点