ＫＤＤＩは２２日、旧シャープ堺工場（堺市）跡地に整備していたＡＩ（人工知能）向けデータセンター（ＤＣ）の稼働を始めた。ＡＩの学習や運用に使う米エヌビディアの最新半導体を備え、米グーグルの生成ＡＩ「ジェミニ」を国内向けに提供する。ＤＣは４階建てで、液晶パネルを生産していた工場の一部を転用した。ＤＣの規模を示す「受電容量」は４８メガ・ワットで、一般家庭約１万２０００世帯分の電力を消費する。高い計算