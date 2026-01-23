今回は、夫に弁当をおすそわけする女子社員が、本気を出してきたエピソードを紹介します。夫の弁当箱から付箋が落ちてきて…「私は、夫が職場に持参する弁当を毎日作っていますが、ある日夫が珍しく弁当を残して持って帰ってきたんです。夫によると、『職場の女子社員から、弁当を作りすぎたとかでおすそわけされ、それを食べたら満腹になってしまった』とのことでした。なんとなくモヤっとしましたが、本当に弁当を作りすぎて夫に