・ＮＹダウ４９３８４．０１（＋３０６．７８） 高値４９６０７．２９ 安値４９２０１．８１ ・Ｓ＆Ｐ５００６９１３．３５（＋３７．７３） ・ナスダック総合指数２３４３６．０１（＋２１１．１９） 出所：MINKABU PRESS