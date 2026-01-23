足(あす)羽(わ)三(さん)山(ざん)幾層にも折り重ねたバター風味のパイ生地で、甘さ控えめの小豆あんとカスタードを包んだ菓子。「和洋折衷」のパイまんじゅうとして親しまれている。食べ応えある「生」タイプも１９９０年創業の和洋菓子店「花えちぜん」（福井市）の看板商品。創業者が「福井の良さをアピールしたい」と地元の足羽三山（足羽山、八幡山、兎（おさ）越（ごえ）山）の風景をモチーフにした。「若い人にも食べて