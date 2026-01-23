映画界の最高栄誉・アメリカのアカデミー賞で、日本の歌舞伎の世界を描いた「国宝」がメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされました。【映像】日本の歌舞伎の世界を描いた「国宝」22日、第98回アカデミー賞各賞の候補が発表されました。このうち、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に「国宝」が日本作品として初めてノミネートされました。李相日監督が2010年から構想を温めて、歌舞伎の世界を圧倒的な映像美で描