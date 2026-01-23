中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話ゲストとして、渋谷凪咲が水星（池田エライザ）の元同級生役で登場。さらに『TOKYO MER』シリーズに出演した菜々緒、中条あやみ、佐野勇斗、高杉真宙、宮澤エマが友情出演する。【写真】『TOKYO MER』メンバーが『DREAM STAGE』の世界に！本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と