望月歩が主演を務め、林芽亜里がヒロインを演じるホラー映画『Erica ‐エリカ‐』が、今春公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報が解禁となった。【動画】人間の狂気描く戦慄サイコホラー『Erica ‐エリカ‐』特報本作は、全国最大の学生映画の祭典、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画『連鎖』を原案に、宮岡太郎監督が劇場公開長編映画としてセルフリメーク。《人が人を愛し抜くことの難