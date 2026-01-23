世界最大のプロレス団体「ＷＷＥ」は２１日（日本時間２２日）、公式ＷＥＢなどで昭和の同団体、新日本プロレスなどで活躍したボビー・ダンカンさんが亡くなったことを発表した。８１歳だった。ＷＷＥは「ボビー・ダンカン・シニアの訃報に接し、深い悲しみに暮れています」と追悼し「テリトリーで最も恐れられた悪役の一人。テキサス州オースティン出身の屈強なカウボーイ。ダンカン氏は、まさに屈指のタフネスでした」とたた