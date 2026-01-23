大相撲初場所大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。会場では、昨年11月に現役引退を発表した元小結の姿も。来年行われる自身の引退相撲のチケットを手売りする様子がファンを驚かせている。スーツ姿の北陣親方がチケットを両手に持ち、名札をつけて穏やかな笑顔を浮かべている。チケットには「遠藤引退北陣襲名披露大相撲」の文字と親方の写真がプリントされている。親方の指に光る結婚指輪も目を引