スイス・インターナショナル・エアラインズは、チューリッヒ〜ソウル/仁川線にエアバスA350-900型機を、3月29日から投入する。同路線は夏期の季節定期便で、昨年にはエアバスA340型機で運航していた。今夏スケジュールにも週3往復を運航する。機体の軽量化と性能向上により、飛行時間は約50分短縮できるという。エアバスA350-900型機には、新客室仕様「SWISS Senses」を初導入した。ファーストクラス4席、ビジネスクラス45席、プレ