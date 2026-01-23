「闇バイトとヒグマの映画。そのインパクトの強さに興味を持ちましたし、『ミスミソウ』の内藤（瑛亮）監督の作品という点も楽しみでした」【写真】子役時代と違いすぎる!?お酒を嗜むようになった鈴木福テーマは闇バイトとヒグマと話すのは、鈴木福。子役時代を除けば、長編映画の主演は初。うっかり闇バイトに手を染めた若者が、山でヒグマと対峙することになる物語だが、全国でクマによる深刻な被害が続いたため『ヒグマ!!』は