早川みゆき（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ＆デニム姿の“美腹筋”ショットを披露した。「ギャルパラプラスオフショットシリーズ載せてない写真たくさんあった」とつづり、ショート丈の淡い紫色のノースリーブにデニム、スニーカー姿で“美腹筋”をあらわにしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「感謝元気でました」「めっちゃ可愛い」「スタイル抜群。毎日素敵なみゆき