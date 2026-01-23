【ニューヨーク共同】米半導体大手インテルが22日発表した2025年10〜12月期決算は純損益が5億9100万ドル（約940億円）の赤字（前年同期は1億2600万ドルの赤字）だった。赤字は2四半期ぶり。パソコン向けの販売が振るわなかったことが響いた。同業である米エヌビディアからの50億ドルの出資が完了したことも明らかにした。売上高は前年同期比4％減の136億7400万ドルだった。パソコン向けを含むクライアントコンピューティング