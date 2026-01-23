気象台は、午前8時20分に、大雪警報を野辺地町、七戸町、東北町、六ヶ所村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・野辺地町、七戸町、東北町、六ヶ所村に発表 23日08:20時点津軽、三八上北では、23日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雪警報積雪23日夕方にかけて警戒・平地12時間最大降雪量35cm□なだれ注意報25日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報25日に