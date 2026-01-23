エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が23日までに自身のSNSを更新。大分市の一般道で2021年、時速194キロで乗用車を運転中に右折車と衝突、男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪に問われた被告の男（24）の控訴審判決に言及した。この控訴審で、福岡高裁は22日、懲役8年とした一審大分地裁裁判員裁判判決を破棄し、同法違反の過失致死罪に当たるとして懲役4年6月を言い渡した。平塚浩司裁判