¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè80ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï¶µ°÷»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤¿¤áÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¥µ¥ï¤Ï¤É¤³¤«¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥­¤À¤¬¡¢»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤äÅÚ¹¾¡Ê½Å²¬Çù¡Ë¡¢ÌçÏÆ¡ÊµÈÅÄÍÇ¡Ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥µ¥ï¤Ï¶æ³ÚÉô¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¥µ¥ï¤ÏÌá¤Ã¤Æ