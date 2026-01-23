1月22日午後11時過ぎ、浜松市中央区で、タクシー車内のアクリル板を蹴って壊したとして、79歳の男が逮捕されました。 器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは浜松市中央区に住む無職の79歳の男です。 警察によりますと、男は22日の午後11時15分頃、中央区鍛治町で、タクシーに乗車中、後部座席から運転席との間に設置されていたアクリル板を足で蹴り、破損させた疑いが持たれています。 運転手にけがはありませんで