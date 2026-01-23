＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック初日◇22日◇エミレーツGC（UAE）◇7439ヤード・パー72＞賞金総額900万ドル（約14億円）をかけたDPワールド（欧州）ツアーのロレックスシリーズ初戦。日本勢は桂川有人と星野陸也が出場している。〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング第1ラウンドは日没によりサスペンデッドとなった。同ツアー6勝を挙げるフランチェスコ・モリナリ（イタリア）が「65」をマークし、7アンダーで暫定