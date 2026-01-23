広島の益田武尚投手（２７）が２２日、ゴロアウトを増やして競争を勝ち抜いていく決意を示した。貴重な右のサイドスローとして、右打者に食い込むツーシームを強化中。長所に磨きをかける考えで、「ツーシームでゴロ打たせて、バッターに嫌がってもらって。絶望感を与えられる投手になりたい」と力を込めた。昨秋つかんだ手応えを生かす。みやざきフェニックス・リーグ、キャンプでは対外試合１０戦連続無失点を記録。シーズン