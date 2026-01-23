スピードスケートW杯今季最終戦に向け、調整する高木美帆＝インツェル（共同）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）今季最終戦は23日にドイツのインツェルで開幕する。ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の高木美帆（TOKIOインカラミ）は22日、会場のリンクで初日の女子1500メートルに向けて調整し「五輪前のラストレースで、大事な大会。弾みをつけたい」と抱負を述べた。平昌、北京と2大会連続