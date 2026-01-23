東京・赤坂の交差点で、信号無視をした内閣府の公用車が乗用車に衝突するなど合わせて6台が絡む事故が起き、30代の男性が死亡、8人が重軽傷を負いました。【映像】事故で大破した車（実際の様子）森田雄介記者レポ「窓ガラスが割れ、ところどころが大きくへこんでいます」きのう、港区赤坂で、内閣府の公用車が赤信号で交差点に突っ込み、乗用車と衝突したことをきっかけに、タクシーなど合わせて6台が絡む事故になりました。