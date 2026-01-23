広島のエレフリス・モンテロ内野手（２７）が２２日、サンドロ・ファビアン外野手（２７）とともに今年初めてマツダスタジアムを訪れ、チームを勝利に導くことを誓った。モンテロはシーズン完走を目標に掲げた。昨季は開幕４番に座ったが、３試合目に左脇腹の肉離れを発症し、約２カ月間離脱。出遅れも響き、１０５試合で打率．２５５、９本塁打、４１打点と悔しい成績に終わった。昨季のチーム本塁打数は２年連続でリーグ最