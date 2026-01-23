●自分に厳しく「今日もダメだった」と反省する日々 2021年7月にカナダ留学に踏み出したタレント・光浦靖子。語学学校、カレッジのシェフ養成コースを卒業し、現在は手芸のワークショップを開催している。内面的にも自身に大きな変化をもたらしたというカナダ生活について、エッセイ『ようやくカナダに行きまして』『ようやくカレッジに行きまして』でつづっているが、この2冊が本人の朗読によってAmazonオーディブル(Audible)で1