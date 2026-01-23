●ハナコ、吉住、かが屋ら出演コントが20億超再生 縦型動画コンテンツなどを手がけるQREATIONが、快進撃を続けている。ショートコント『本日も絶体絶命。』はSNS総再生数20億回を超え、昨年秋にはグローバル市場を視野に入れたIP開発と事業拡大を目的に10億円の資金調達を実施。上田晋也が監督を務める『うえだしんや界隈』をはじめ、ビッグネームを迎えたコンテンツを次々に発表している。これまで配信してきたコンテンツが全てヒ