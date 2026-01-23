【その他の画像・動画等を元記事で観る】2月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌を務めるsumikaの新曲「Honto」のCDシングルのリリースが2月25日に決定した。本シングルは「Honto」を含む全4曲を収録。カップリングには、2025年春のFM802「ACCESS!」キャンペーンのテーマソングとして片岡健太が作詞作曲を手掛けた「赤春花」をフィーチャリングボーカルに幾田リりらを迎えセルフカバーした「赤春花（feat.