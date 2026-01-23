20cm同軸型フルレンジスピーカーであるアルテック DIGをデスクトップスピーカーとして使うだと!? メインのシステムとは別に、気軽に聴けるスピーカーとして20cm同軸フルレンジユニットを搭載した約50年前に作られたブックシェルフ機、アルテックのDIGを手に入れた筆者。置き場所がないことからデスクトップスピーカーとして使うに至り、そのため専用机まで作ってしまった顛末