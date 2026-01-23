ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日に都内の病院で亡くなったことを伝えた。８６歳だった。番組ではバラエティー番組にも出演し「ひふみん」の愛称で親しまれた加藤さんが１４歳７か月の史上最年少（当時）でプロ棋士となってからの功績を振り返った。加藤さんの棋士６２年の通算成績は１３２４勝１１８０１引