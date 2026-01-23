▼福岡県（福岡管区気象台・２３日５時）【福岡地方】くもり時々雪か雨【北九州地方】くもり後雪か雨【筑豊地方】くもり後雪か雨【筑後地方】くもり時々雪か雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・２３日５時）【南部】雪時々止む【北部】雪時々止む▼長崎県（長崎地方気象台・２３日５時）【南部】くもり後雨か雪【北部】くもり後雨か雪【壱岐・対馬】晴れ後くもり【五島】くもり▼熊本県（熊本地方気象台・２３日５時）【熊本地方】くもり