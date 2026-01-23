お正月のお餅、どうしてる？ 年が明けて数週間がたち、お正月モードはどこへやら。すっかり日常モードに切り替わってきたというのに、冷凍庫の中でいつまでも正月気分を漂わせている“あの食材”の使い道に悩んでいる人、いませんか？ この時期の皆さんのお悩みは同じ。お正月に余ったお餅の消費に困っている人が多く、クックパッドでは「お餅」に関する検索数が伸びています。そのなかでも特に注目されているキーワードが「冷