「個人情報をさらす」と脅し、10代の女性にわいせつな行為をさせて撮影した疑いなどで23歳の男が逮捕された。愛媛県松山市の小島佑太容疑者は2025年7月、18歳未満の女性にわいせつな行為をさせその様子を撮影した疑いなどがもたれている。小島容疑者は女性とSNSで知り合い、自分は「ハッカー集団の一員」「個人情報をさらす」などと脅していたという。調べに対し小島容疑者は、「反省しないといけないですね」と容疑を認めている。