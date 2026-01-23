２３日の東京株式市場は売り買い交錯のなかも日経平均は頑強な値動きで上値指向を継続しそうだ。前日は６日ぶりに大きく切り返し９００円あまりの上昇をみせており、目先筋の利益確定の動きも想定されるが、きょう行われる衆院解散と総選挙（２月８日投開票）による高市政権の基盤強化への期待感から根強い買いが入ることが予想される。また、日銀の金融政策決定会合の結果発表と植田和男日銀総裁の記者会見を控えていることで、