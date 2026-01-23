サッカーU-23韓国代表が、日韓戦でまたしても負けた。1点差の敗北だったが、試合内容はそれ以上に重かった。6年ぶりの優勝を夢見た韓国は準決勝で足を止め、「未来のための実験」に近かった日本を相手にしても流れを変えることができなかった。【注目】「日本の比較対象にもならない」OBも嘆く韓国サッカーの現在地イ・ミンソン監督率いるU-23韓国代表は1月20日（日本時間）、サウジアラビア・ジッダで行われたU-23アジアカップ準