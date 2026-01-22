気づいたときには進行していることが多く、最悪の場合は失明に至ることもある緑内障。初期段階ではほとんど自覚症状がなく、知らないうちに進行してしまうことが特徴です。では、緑内障とは具体的にどのような病気で、どのように対策すればよいのでしょうか。「安藤眼科クリニック」の安藤先生にお聞きしました。 監修医師：安藤 靖恭（安藤眼科クリニック） 慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部眼科入局、同眼科専