― ダウは306ドル高と2日続伸、米欧の地政学リスクの後退から引き続き買い優勢 ― ＮＹダウ 49384.01 ( +306.78 ) Ｓ＆Ｐ500 6913.35 ( +37.73 ) ＮＡＳＤＡＱ 23436.02 ( +211.19 ) 米10年債利回り4.248 ( +0.010 ) ＮＹ(WTI)原油 59.36 ( -1.26 ) ＮＹ金 4913.4 ( +75.9 ) ＶＩＸ指数15.64 ( -1.26 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54050 ( +310 ) シカゴ日