米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は22日、ナショナルズが左腕マッケンジー・ゴア（27）をレンジャーズにトレードし、見返りとしてプロスペクト5人を獲得したことについて分析している。5人は遊撃手のギャビン・フィーン、右腕のアレハンドロ・ロサリオ、一塁手兼外野手のアビメレク・オルティス、内野手のデビン・フィッツジェラルド、外野手のイェレミー・カブレラだ。ゴアは今オフ、トレード市場の目玉の一人だった