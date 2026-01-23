エースの逆転ツモがチームに推進力をもたらすか。1月22日、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、トップを獲得。2026年チーム初勝利を飾った。【映像】鈴木優、逆転ツモに“指先が震える”シーンMリーグで唯一のV2を成し遂げている常勝軍団のPiratesが、2026年ようやくの初勝利だ。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EX風林