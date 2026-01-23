「バンッ」「バンッ」。千葉・鎌ケ谷にある日本ハム2軍施設の静かな室内練習場に響く乾いたキャッチ音。野球担当記者になって3日目の今月8日、初めてブルペンでプロの投球を見た。支配下復帰を狙う、日本ハムのプロ4年目・安西叶翔投手（21）だった。11球を投げ、まだ球速が出しにくい冬場ながら145キロを連発。内容を振り返る「軽めに投げたんで」という安西の言葉には「軽めであんなに重い球を投げるなんて…。さすがプロ野