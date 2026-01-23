＜大相撲初場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】人気力士の化粧まわしに“可愛い力士”西方の幕内力士が次々と土俵に上がる華やかな「土俵入り」。伝統的な絵柄が並ぶなか、ひときわ目を引く鮮やかなスカイブルーの化粧まわしが登場した。そこには、まるでひよこのようなキュートな力士が描かれており、ファンの心を一瞬で和ませる“癒やし”の光景に驚きの声が上がった。ファンの視線を釘付けにしたのは、前頭筆