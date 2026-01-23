フジテレビの竹俣紅アナウンサー（27）が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。22日に肺炎のため亡くなった将棋棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）九段（享年86）を追悼した。10年に女流棋士を目指して研修会に入会し、12年にプロ入り、19年まで棋士として活躍していた竹俣アナ。投稿では「加藤一二三先生のご逝去の報に接し、深い悲しみに包まれております」と追悼した。続けて「学生時代、番組やトーク