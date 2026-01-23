高市総理大臣はきょう午後、衆議院を解散します。異例の短期決戦が事実上スタートします。【映像】高市総理大臣の様子高市総理はきょう召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散します。通常国会冒頭での解散は、1966年の佐藤栄作内閣以来、60年ぶりのことです。衆議院選挙は27日に公示、2月8日に投開票されます。解散から投開票までの期間は戦後最短の16日という超短期決戦で、465議席をめぐって争われます。（ANNニュース）