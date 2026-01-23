「これ投げて！」-おもちゃを取ってきては、投げてもらう遊びが大好きな猫・のんちゃん。話題になったのは、その『あまりにも楽しそうな様子』でした。投稿はXで30.5万表示・7000以上のいいねを集め「可愛い～意気揚々としてますね」「嬉しさ溢れてたまりませんね♡」といったコメントが続々と寄せられています。 【動画：猫の前で『おもちゃ』を投げると…次の瞬間→とっても楽しそうな『可愛すぎる光景』】 おもち