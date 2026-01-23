今シーズン最長寒波の影響で、岐阜市では積雪が10cmに達するなど、各地で大雪になっています。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？岐阜で10センチの積雪も 東海地方でも週末にかけて警戒続く 最新の雪シミュレーション 岐阜市では、昨夜から雪が積もり始め、午前7時の積雪は10cmとなっているほか、関ケ原町で15cm、本巣市樽見で37cmを観測しています。午前7時現在、本巣市、揖斐川町、関ケ原町に大雪警報が出ていて