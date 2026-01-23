フジテレビの三上真奈アナウンサー(36)が20日、自身のインスタグラムを更新し、同局の小室瑛莉子アナウンサー(26)との2ショットを公開した。 【写真】ほっこり2ショットハートは「ぽかぽか」 小室アナが自撮りしたとみられる画角の画像を掲載。「いつも通り2人でガバガバ笑いながらランチしました（こむちゃんよ、遠近法使わせてもらいありがとう）」とコメントした。 2人並んでの2ショットだが、三