£´·î¤ËµþÅÔ·à¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥×¥ì¥¤¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤Î¼èºà²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸¶ÅÀ¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥×¥ì¥¤¤Ç¾å±é¤Î¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿¥·¥§ー¥¯¥¹¥Ô¥¢¡× Æ±ºî¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤ä¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Ç¥ó¥Á¡Ë¡¢µÓËÜ¾Þ¤Ê¤É7ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾±Ç²è(1999Ç¯)¤ò¸µ¤Ë¡¢2014Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç½é