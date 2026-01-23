気象台は、午前7時53分に、なだれ注意報を朝来市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・朝来市に発表（雪崩注意報） 23日07:53時点南部では、強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。北部では、風雪や落雷に注意してください。兵庫県では、高波やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■豊岡市□なだれ注意報25日にかけて注意■養父市□なだれ注