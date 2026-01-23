俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第2話（23日）に渋谷凪咲がゲスト出演することが分かった。池田エライザ演じるマネージャー・遠藤水星の過去を知る元同級生役を演じる。また、菜々緒、中条あやみ、佐野勇斗、高杉真宙、宮澤エマが友情出演することも明らかになった。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスらに放送される。ドラマの