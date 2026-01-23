札幌・中央警察署は2026年1月23日、札幌市中央区に住む自称・無職の男（49）を公然わいせつの疑いで逮捕しました。男は22日午後7時半ごろ、札幌市中央区の地下鉄西18丁目駅の構内で、下半身を露出した疑いが持たれています。22日午後7時半ごろ「男性器を見せられた」と女性から警察に通報がありました。警察によりますと、通報した女性が札幌市営地下鉄・西18丁目駅構内に設置されている証明写真機を利用中、突然、男が下半身を見