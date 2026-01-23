きょうも日本列島付近は強い冬型の気圧配置となっており、強烈な寒気の影響が続くでしょう。北陸や北日本の日本海側では大雪となる見込みです。積雪の急増や立ち往生、吹雪に警戒してください。西日本の日本海側の雪はいったん落ち着きますが、夜に再び雪雲がかかりそうです。その他の太平洋側はおおむね晴れて空気が乾燥するでしょう。加湿や保湿をしてしっかり対策しましょう。最高気温はきのうと同じか少し高いくらいのところが