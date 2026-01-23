【ニューヨーク共同】米連邦捜査局（FBI）などは22日、中西部ミネソタ州の礼拝中の教会で今月起きた不法移民取り締まりへの抗議デモに関与したとして3人を逮捕した。ボンディ司法長官が発表した。デモ参加者らは、教会の牧師が移民・税関捜査局（ICE）の現地事務所幹部を務めているとして抗議していた。ミネソタ州では、最大都市ミネアポリスで7日に不法移民取り締まりに抗議していた米国人女性をICE捜査官が射殺して以降、激